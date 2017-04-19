Yahoo Temmuz Ayında Verizon'la Birleşiyor

Geçirdiği finansal sıkıntılar sonrası ABD'li iletişim devi Verizon ile birleşme kararı alan Yahoo'nun el değiştireceği tarih belli oldu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Yahoo CEO'su Marrissa Mayer, Yahoo'nun bağımsız bir şirket olarak son çeyreğini geride bıraktığını belirterek, Verizon'la birleşmenin haziran ayında tamamlanmasının öngörüldüğü söyledi.



Temmuz 2016'da ayında 4,83 milyar dolar seviyesinde belirlenen satın alma teklifi, her iki firma tarafından yeniden görüşülerek 4,48 milyar dolara düşürülmüştü.



2017'nin ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 gelir artışı sağlayan Yahoo, Ocak-Mart 2016 döneminde 99 milyon zarar etmişti. Yahoo, bu yılın aynı döneminde ise 99 milyon dolar net kar elde etti.