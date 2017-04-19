Yahoo'nun İlk Çeyrek Gelirleri Yüzde 22 Arttı
Yahoo'nun ilk çeyrek gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışla 1,33 milyar dolar oldu.
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