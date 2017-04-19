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Yahoo'nun İlk Çeyrek Gelirleri Yüzde 22 Arttı
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Yahoo'nun İlk Çeyrek Gelirleri Yüzde 22 Arttı

Yahoo'nun ilk çeyrek gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışla 1,33 milyar dolar oldu.

Yahoo'nun İlk Çeyrek Gelirleri Yüzde 22 Arttı

Yahoo'nun ilk çeyrek gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışla 1,33 milyar dolar oldu.

Kaynak: Dunya.com

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