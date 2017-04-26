Yahoo'nun CEO'su 200 Milyon Dolar Tazminat Alacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 429 sayfalık belgesine göre, 4,48 milyar dolar karşılığında Verizon'a satılan Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer, satış işlemine nihai onayın verilmesiyle bir servet kazanacak.

AÇIKLANAN MİKTARIN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Mayer'in, sahip olduğu hisse senetlerinde beklenen artışlar, sağlık ödemeleri ve bonuslarla birlikte şirketin satışından 200 milyon dolar tazminat alması bekleniyor. Bu tazminat miktarı, Yahoo'nun daha önce Mayer'a ödeneceğini açıkladığı miktarın çok üzerinde.

Dünyanın en çok kazanan kadın CEO'larından biri olan Mayer, 2013 ve 2014'te yaşanan hacker skandalları sonucu şirketin kayıp yaşamasını engellemeyemediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.