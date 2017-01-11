Yahoo Altaba Oluyor, Yahoo'nun Yönetimi de Değişiyor!

Marissa Mayer Yahoo'nun yönetim kurulundan istifa ediyor.





Verizon tarafından satın alınacak olan Yahoo'da önemli değişimler yaşanacağı ortaya çıktı. Yahoo'nun hem adı hem de yöneticileri değişiyor.



Marissa Mayer Yahoo'nun dümenine geçtiğinden beri Yahoo'yla neredeyse eşanlamlıydı. Ancak Verizon'un şirketin Verizon tarafından satın alınması işlemlerinde sona gelinince işler biraz karıştı.



Yahoo, Mayer'ın, kurucu ortağı David Filo ve diğer dört kişinin de Verizon resmen kontrolü ele geçirmesinden sonra şirketin yönetim kurulundan istifa edeceğini açıkladı.



Verizon'dan yapılan açıklamaya göre bu görev değişimleri, anlaşmazlık sonucu değil, Yahoo'nun Verizon tarafından satın alma sürecindeki teknik işlemlerin bir parçası olarak gerçekleşti.



Yahoo Yatırım Şirketi olacak ve yeni Adı Altaba Olacak!





Yahoo'nun internet varlıkları Verizon'a geçtikten sonra Yahoo tek başına bir yatırım şirketi olarak varlığını sürdürmeye devam edecek ve yeni ismi de Altaba olacak. Bu yatırım şirketi aynı zamanda Alibaba'nın hisselerine de sahip olacak.



Yahoo Altaba Oluyor, Yahoo'nun Adı Değişiyor!



Mayer'ın yatırım şirketinde göreve devam edip etmesi beklenmiyor. Verizon tarafından satın alınan Yahoo varlıklarını yönetip yönetmeyeceği de kesin değil ancak görevine devam edecek olsa bile Yahoo'nun CEO'su olduğu dönemdeki gibi, her sözü kanun yerine geçmeyecek ve Verizon yönetiminden onay almadan hareket edemeyecek.



Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer da görevinden istifa edeceğini duyurdu. Evita lakaplı Mayer, 2012 yılında Yahoo'ya transfer olmuş, uzun süre dünyanın en çok maaş alan profesyonelleri listesinin üst sıralarında yer almıştı.



Yahoo'nun bazı birimlerini satın alan Verizon, Yahoo ismini bu birimler için kullanmaya devam edecek. Ancak şirketten geriye kalan birimler için Altaba ismi kullanılacak.



Business Insider

SEC

Yahoo Altaba!- Yahoo Altaba Oluyor!





http://www.teknotalk.com/yahoo-altaba-oluyor-52608/