Yağmurda Kardeşin Seninle" Projesi ile Öğrencilerin Yüzü Güldü

Adıyaman Gül Anaokulunun Okul Öncesi Dönemde Sosyal Sorumluluk Bilinci Kazandırma Projesi kapsamında hazırladığı "Yağmurda Kardeşin Seninle" adlı oyuncak ve şemsiye yardım projesinde Suriyeli öğrencilere oyuncak ve şemsiye hediye edildi.



Adıyaman Çadırkentte eğitim gören Suriyeli çocukları ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve beraberindekiler, öğrencilere renkli şemsiyeler ve oyuncaklar hediye edildi.



"Yağmurda Kardeşin Seninle" adlı oyuncak ve şemsiye yardım projesinin açılışında konuşan Gül Anaokulu Müdürü Ahmet Karacalı, "Gül Anaokulu olarak değerler eğitimi kapsamında, yardımlaşma, paylaşma duygularını, ailelerimizin yaşam tarzı haline getirerek öğrencilerimizin yaşayarak bu duyguları kazanmalarını istedik. Okulumuzun öncülük ettiği ve Adıyaman merkezde bulunan diğer anaokullarımızın da destek verdiği bu proje ile minik öğrencilerimizin yüzlerini güldürebilmek yüreklerine dokunabilmeyi bir görev ve sorumluluk olarak kabul ediyoruz.



Projemizin 1. aşaması olarak burada bulunan 210 minik kardeşimize oyuncak ve şemsiye tenim ettik. Projemizin 2. aşamasında da Adıyaman merkeze bağlı 41 köy okulumuzda okul öncesi eğitim alan toplam 500 öğrencimizin sınıflarının da oyuncak ihtiyacını karşıladık" dedi.



Konuşmanın ardından öğrencilere hediyeleri verildi. - ADIYAMAN