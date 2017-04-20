Yağmur ve Çalışma Şehitler Köprüsü'nde Yoğunluğa Neden Oldu

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu sabah saatlerinden itibaren başlayan gişe kaldırma çalışmaları ile akşam saatlerinde başlayan yağmur birleşince trafiği yoğunluğu yaşandı. Özellikle Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu gözlendi. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk, köprü girişine kadar sürüyor. İş çıkış saatlerinde başlayan yağışlı hava da yoğunluğu arttıran nedenlerden birisi oldu.