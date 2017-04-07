Yağmur Suyu, Rain4me ile Geri Kazanılıyor

Su yönetimindeki uzmanlığı ile kalitesinden ödün vermeden müşterilerine yenilikçi çözümler sunan ACO, geliştirdiği Rain4me ürünü sayesinde yağmur suyunun geri kazanılmasını amaçlıyor. ACO Rain4me yağmur suyu toplama sistemi, yağmur suyunun toplanması, depolanması ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlıyor.

ACO Rain4me yağmur suyu toplama sistemi, direkt besleme ve sulama sistemi olmak üzere iki farklı uygulamada kullanılabiliyor. Direkt besleme sistemi, şebeke suyunun kullanımının zorunlu olmadığı ev içi uygulamalarda uygulanırken, sulama sistemi ise araç yıkama ve bahçe sulamada kullanılabiliyor. Bu sayede bir hanenin ortalama su ihtiyacının yarısına kadarının karşılanmasına olanak veren sistem, çatı inişlerinden gelen suyu ön filtreleme sonrası 25 yıl garantili tanklarına alarak, pompa vasıtası ile besleme yapıyor.

Su tasarrufuna yardımcı sistem

Çatıdan toplanan yağmur sularının, tuvalet rezervuarlarında, araba yıkamada veya bahçe sulamada kullanılmasına olanak sağlayan sistem, su tüketimini azaltarak tasarruf edilmesini amaçlıyor. Şehir şebekesinin yükünü azaltarak kaynakları daha verimli kullanmaya katkıda bulunan sistem, değerli su kaynaklarının korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ACO Rain4me, kanalizasyon yükünü azaltarak aşırı hava olaylarının yol açtığı su baskınlarının oluşumunu da engelliyor.