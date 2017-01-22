Yağmur Suyu Altyapısı İyileşiyor

Antalya'da yağmur suyu drenaj kanalının yapılan yeni yatırımla 80 kilometreden 130 kilometreye çıkarılacağı bildirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Antalya genelinde 104 milyon liralık yağmur suyu drenaj çalışması yürütüldüğü bildirildi.



Kent merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ilk döneminde kazandırılan 80 kilometrelik yağmur suyu ana hattına, Turgut Reis, Tonguç ve Yıldız caddelerinde başlatılan çalışmayla 50 kilometrelik drenaj kanalı ekleneceği ifade edilen açıklamada, bu çalışmalarla kent merkezindeki yağmur suyu drenaj kanalının 130 kilometreye çıkacağı belirtildi.



Açıklamada, yapım çalışmaları sona gelen drenaj kanalının yer yer 4 metre genişliğinde 3,5 metre yüksekliğinde inşa edildiği ve saniyede 70 metreküp su taşıyabilecek kapasitede olduğu kaydedilerek, ASAT'ın inşa çalışması yapılan bölgelerde eskiyen atıksu ve içmesuyu hatlarını da yenilediği dile getirildi.



Meltem Mahallesi'nden başlayıp Opera Kavşağı'na kadar devam eden yatırım tamamlandığında Meltem, Soğuksu, Varlık, Yıldız, Memurevleri, Üçgen, Altındağ, Cumhuriyet, Muratpaşa mahallerinin yıllardır süren yağmur suyu sorununun çözülmüş olacağına dikkat çekildi.