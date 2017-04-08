Yağmur Kazaya Yol Açtı: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde yağmurdan kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun-Sinop yolu Elifli Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan D.(38) idaresindeki 55 JJ 003 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti. Hızını alamayan otomobil yolun kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra tekrar refüje çarparak durabildi.



Kazada otomobil sürücüsü Serkan D., Emel Küçük D.(42) ve 1 yaşındaki Elif Nas D. yaralandı. Bafra istikametine seyir halinde olan ve kazayı gören Tayfun Keçeli isimli vatandaş yaralıları olay yerinden alarak Bafra Devlet Hastanesine götürdü.



Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN