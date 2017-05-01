Yağmur Çocuk Aktivite ve Oyun Merkezi açıldı

Bornova Belediyesi'nin, anne babaların çocuklarını yarım günlüğüne bırakıp kendilerine zaman ayırabilmeleri için projelendirdiği Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nin açılışı yapıldı. Merkez'e, talihsiz bir olay neticesinde 9 yaşında yaşamını yitiren Bornovalı Yağmur Kaldıran'ın ismi verildi. Bornova Belediyesi çocuk oyun ve aktivite merkezinin ilkini "Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde geçen yıl açmıştı.

Bornova Belediyesi'nin Evka-3'te 1000 metrekare alanda kurduğu 125 metrekare kapalı alana sahip Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nin açılışı yapıldı. Anne ve babaların çocuklarını yarım günlüğüne bırakıp kendilerine zaman ayırabilmeleri için projelendirdiği Merkez'den 3-6 yaş arasındaki çocuklar yararlanabilecek. Yarım gün Merkez'e bırakılabilecek çocuklar, resim, drama, tiyatro, müzim ve Türkçe dil etkinliklerine katılıp deneyler yapacak.

Ücretsiz hizmet verecek Merkez'den sabah ve öğleden sonra toplam 60 çocuk yararlanabilecek. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrenci ve öğretim üyelerinin katkılarıyla kurulan Merkez'den yararlanabilmek için ailelerin önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Merkez'e getirilen çocuklar bahçede açık hava oyunları oynama imkanına da sahip olacak.

Aile teşekkür etti

Merkez'e adı verilen, talihsiz bir olay neticesinde 9 yaşında yaşamını yitiren Yağmur Kaldıran'ın annesi Fikriye Kaldıran ve babası Tamer Kaldıran ile dayısı Haydar Demir de açılışa katıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın da eşi Hikmet Atila ile birlikte katlıdığı açılışta Yağmur'un annesi Fikriye Kaldıran'ın gözyaşları sel oldu. Yağmur'un dayısı Haydar Demir, kürsüde yaptığı konuşmada çocukların güvenle bırakılabileceği bu Merkez'e Yağmur'un isminin verilmesi nedeniyle onur duyduklarını belirterek tüm aile adına teşekkür etti.

İkincisi açıldı

Bornova Belelediye Başkanı Olgun Atila da Yağmur'un acısını yüreklerinde duyduklarını söyledi. Göreve geldiklerinde Bornova'da 2014-2019 döneminin çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin dönemi olacağını söylediklerini hatırlatan Başkan Atila,

"Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde ilkini açtığımız çocuk oyun ve aktivite merkezinin ikincisini Evka-3'te açmaktan onur duyuyoruz. Yağmur da sonsuza kadar burada bizimle yaşayacak. Yağmur'un acısı hepimizin acısı, hukuk ona yapılanların cezasını verecektir. Böyle şeylerin yaşanmaması için çocuklarımıza daha çok sahip çıkacağız" dedi.

Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gülseren Keskin, çocukların oyun oynarak sevgi dolu bir ortamda yetişmesinin önemine dikkat çekerek, "İlki Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde açılan çocuk oyun ve aktivite merkezinin ikincisinin açılmasında da işbirliğimizi sürdürmekten onur duyuyoruz" diye konuştu.