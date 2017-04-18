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Yağmur Çiftçiyi Sevindirdi
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Yağmur Çiftçiyi Sevindirdi

Bursa’da aralıklarla devam eden yağmur yağışı çiftçiyi sevindirdi.

Yağmur Çiftçiyi Sevindirdi

Bursa'da aralıklarla devam eden yağmur yağışı çiftçiyi sevindirdi.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, yağmurun arazilerde ekili olan sebze çeşitleriyle meyvelere büyük faydası olduğunu belirtti. Yağmur yağışının aralıklarla sürmesi ve arazilerde su birikmemesinin çiftçinin beklentilerini karşıladığını söyleyen Sadi Aktaş, hem işçilik, hem sulama maliyetleri konularında belirli bir rahatlama sağlandığını ifade etti. Mahsulün 15 günlük su ihtiyacının bu yağışlarla karşılandığının altını çizen Başkan Sadi Aktaş, "Bazı arazilerde 15 günde bir kez, bazılarındaysa iki defa sulama yapılacaktı. 10 dönüm tarlası olan ve iki kere kez sulama yapan bir çiftçinin 15 günlük sulama maliyeti yaklaşık 500 TL'yi bulur" dedi.

Aktaş, Yenişehir'de biber, domates, taze fasulye, şekerpancarı, mısır, yağlık ve çerezlik ayçiçeğiyle başta şeftali olmak üzere elma ve armut bulunduğunu sözlerine ekledi. - BURSA

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