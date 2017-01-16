Yağmur Beklerken Kar Geldi

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçeleri ile Kazdağları'nda sağanak yağmur beklenirken, sabahın erken saatlerinden itibaren bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.



Yetkililer Kuzey Ege bölgesinde sağanak yağmurun etkili olacağını bildirmesine rağmen, Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah 04.00 sıralarında başlayan kar yağışı özellikle Kazdağları'nda sürücülere zor anlar yaşattı. Edremit Yenice yolu Hanlar mevkii ile Kalkım arasında kar etkili oluyor. Bir çok aracın kaydığı veya ilerleyemediği görüldü. Bu kesimde zincir ve kar çorabı olmadan ilerlemek çok zor. Yolun Balıkesir bölgesinde Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme yapıyor. - BALIKESİR