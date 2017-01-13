Yağmur Anaokulundan Çok Amaçlı Salon Açılışı

Hamur ilçesinde bulunan Yağmur Anaokulunda çok amaçlı salon açılışı gerçekleştirildi.



Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil, burada yaptığı konuşmada, çok amaçlı salonun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek salonun açılışı yapıldı.



Açılışa Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Yüzbaşı Yücel Yılmaz, Yağmur Anaokulu Müdürü Ayşe Gülşah Akdeniz, ilçe Özel İdare Müdürü Kerem Polat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.