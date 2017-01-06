Yağmur Altında Uygulama

ADANA polisi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla başlatılan 'Huzur' uygulaması kapsamında denetim yaptı.Merkez Seyhan ilçesinin Dikili bölgesindeki Şehitlik Caddesi'nde yapılan denetime Terör, Asayiş ve Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı. Yağışa rağmen uygulamaya ara vermeyen polis ekiplerinin güvenliğini Özel Harekat Polisi sağladı. Cadde üzerindeki iş yerleri, kahvehane ve internet kafeler de arama yapıldı. Çok sayıda otomobilin incelendiği uygulamaların devam edeceği belirtild - Adana