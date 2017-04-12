Yağmur'a Milli Davet

Türkiye U14 Milli Takımının, 11-14 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Amed Sportif Faaliyetlerin genç futbolcusu Seymen Yağmur da hazırlık kampına davet edildi.



Amed Sportif Faaliyetlerin takım kaptanı Yusuf Yağmur'un da kardeşi olan Seymen Yağmur, milli takıma çağrılmamın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yağmur, "Öncelikle Milli Takıma seçilmemden dolayı çok memnunum. Bana güvenen insanları başta hocalarımı mahcup etmeyip kulübümü en iyi şekilde temsil ederek ilerde hem a takımda hem de A Milli Takımda oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. - DİYARBAKIR