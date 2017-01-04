Yağlıdere'ye TOKİ Konutlarının Yapımı Planlanıyor

Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu ilçede TOKİ konutu yapımı için girişimlerin sürdürüldüğünü söyledi.



Kırhasanoğlu, taksi ve minibüsçü esnafıyla belediye binasında yaptığı toplantıda kentte konut ihtiyacının giderilmesi için TOKİ projesine büyük önem verdiklerini belirtti.



Şubat ayında belediye meclisinde TOKİ'ye inşaat alanı temini için görüşeceklerini anımsatan Kırhasanoğlu,"Önümüzdeki ay toplantıda meclis kararı alacağız. Bu işe başlayacağız. Kaymakamlık lojmanın olduğu bölgede 5 bin 177 metre karelik hazine arazisini TOKİ'ye devrini planlıyoruz. Bölgede bir kaç dönüm alan daha satın alarak, kurumun burada yüz yada yüz elli dairelik bina yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.



Yine ilçede kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini aktaran Kırhasanoğlu şunları söyledi:



"Kentsel dönüşümle alakalı iki tür şık var. Birincisi Ankara'ya gidip geçici protokol imzalayacağız. Birde meclis toplantımızda alacağımız karara göre buradaki hak sahipleriyle toplantı yapıp tek tek görüşüp anlaştığımız zaman tekrar bir protokol daha yapacağız.



Bu projeyi de hayata geçirdiğimiz zaman burada bir nebze daha farklılık olacağını düşünüyorum. Bunun yanında meslek yüksek okulumuzda açıldığı zaman onunda ayrı bir katkısı olacak. Yağlıdere ilçemize bir de sanayi projesini hayata geçirmek için çalışma başlattık. Şu an arsa için tespitleri yapıyoruz. Bu sanayi projesini de yaptıktan sonra buradaki iş istihdamını artırmış olacağız."