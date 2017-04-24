Yağlıdere'de Kermes

Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği üyeleri kermes açtı.



İlçenin Merkez Cami bahçesinde düzenlenen kermesin açılışına Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Ağabey Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Soylu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, okul yönetimi ve ilçe sakinleri katıldı.



Okul Müdürü Hüseyin Bıyık, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalarının amaçlandığı kermes için teşekkür ederek, "Kermes için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetler öğrencilerimizin toplum içinde daha bilinçli bireyler olmasına katkı sağlayacak." dedi.