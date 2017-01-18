Yağlıdere'de Kaynaştırma Eğitimi Projesi Tamamlandı

GİRESUN(AA) - Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Engelliler Destek Programı kapsamında sağlanan finansal destekle yürütülen İlköğretim Okullarında Kaynaştırma Eğitiminin Desteklenmesi Projesi tamamlandı.



Hafif düzeyde zihinsel engeli öğrencilerin diğer öğrencilerle aynı sınıflarda eğitim öğretim görmesini esas alan kaynaştırma eğitiminin yaygınlaşmasını amaçlayan projenin kapanış toplantısı, Yağlıdere Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.



Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, bu tür projelerin, kaynaştırma öğrencisi bulunan ilköğretim okullarında kaynaştırma eğitiminin desteklenmesi için uygulandığını belirtti.



Kaynaştırma eğitiminin il genelindeki liselerinde zorunlu hale gelmesiyle yaklaşık bin 200 öğrencinin kaynaştırma eğitimi kapsamında eğitim hizmeti aldığını kaydeden Akkurt, şunları söyledi:



"Kaynaştırma hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan öğrencilerimize uygulanan bir projedir. Buradaki maksat öğrencilerimizi emsallerini yaklaştırarak eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaktır. Bu eğitimler normal şartlarda sınıf ortamlarında emsalleriyle birlikte öğrencilerimiz eğitim alırken bir taraftan da destek odaklı destek sınıflarıyla bireyselleştirilmiş eğitimlerle almak suretiyle akranlarıyla yaklaştırmaya çalışıyoruz."



Yağlıdere Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Alpaydın da hazırladıkları projede, ilköğretim çağında öğretmenleri tarafından fark edilen ve yetkili kurullar tarafından düzenlenmiş raporlarla orta ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 43 öğrencinin, öncelikle daha renkli, daha eğlenceli ve kendi zihinsel gelişimlerine daha da katkı verici eğitim ortamlarıyla desteklediğini anlattı.



Projede daha sonra ikinci en önemli aşama olarak, eğitim ve seminerle bu öğrencilerin öğretmenlerini, aileleri ile sınıf arkadaşlarında farkındalık yaratılmaya çalışıldığını belirten Alpaydın, projeye katkı sunan ve destekleyen herkese teşekkür etti.



Toplantı sonunda engelli öğrencilerin sınıflarında görev yapan öğretmenlere sertifikaları ile öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Projenin kapanış toplantısına Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Tosun ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.