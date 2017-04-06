Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yağlı Tohumda Dış Ticaret Açığı 2.3 Milyar Dolar
Ara
BİST 89.037 %0,48
DOLAR 3,6607 %0,43
EURO 3,9011 %0,32
PARİTE 1,0654 %-0,16
ALTIN 147,86 %0,67
FAİZ 11,39 %0,53
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yağlı Tohumda Dış Ticaret Açığı 2.3 Milyar Dolar

Türkiye'nin tarım ürünleri ithalatında ilk sırada yağlı tohumlar ve türevleri yer alıyor.

Yağlı Tohumda Dış Ticaret Açığı 2.3 Milyar Dolar

Türkiye'nin tarım ürünleri ithalatında ilk sırada yağlı tohumlar ve türevleri yer alıyor. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre, 10 yıl önce 2007 yılında 3 milyon 683 bin ton olan yağlı tohumlar ve türevleri ithalatı 2016'da 6 milyon 230 bin ton oldu.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Dış Ticaret Açığı, Türkiye
7