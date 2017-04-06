Yağlı Tohumda Dış Ticaret Açığı 2.3 Milyar Dolar

Türkiye'nin tarım ürünleri ithalatında ilk sırada yağlı tohumlar ve türevleri yer alıyor. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre, 10 yıl önce 2007 yılında 3 milyon 683 bin ton olan yağlı tohumlar ve türevleri ithalatı 2016'da 6 milyon 230 bin ton oldu.