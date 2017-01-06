Yağlı Güreş Tarihinde Bir İlk Yaşanacak

Türk yağlı güreş tarihinde yarın bir ilk yaşanacak. Balıkesir'de yağlı güreşin 12 aya yayılması için spor salonunda başpehlivanlar şehitler anısına güreş tutacak.
Balıkesir'de başpehlivanlar ilk kez spor salonunda güreş tutacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu'nun katkıları ile yapılacak güreşler ile başpehlivanlar şehitler için kol bağlayacak. Konuyla ilgili Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, konuşmasının başında yaşanan terör olaylarına değinerek şehitlerimiz için baş sağlığı diledi. Başkan Uğur, "Balıkesir'i marka şehir yapmak ve Balıkesir'i cazibe merkezi yapmak için aynı zamanda yağlı güreşin merkezi yapmak için yaptığımız çalışmalar ile 6-7-8 Ocak tarihinde Güreş Federasyonumuz tarafından yapılacak Güreş kurultayı ile birlikte ilk defa kapalı spor salonunda yağlı güreş müsabakaları düzenlenecek. Geleneksel Türk Yağlı Sporu'nun uluslararası anlamda etkinliğini arttırmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Yağlı Güreş Yapan Kentler Birliği'nin hazırlıkları sürüyor. Yağlı güreş yapan belediyeler tek çatı altında toplanmış olacak ve güreşte kaliteyi, seyir zevkini arttırmış olacak. Bu birlik şuan Bakanlar Kurulu'nun onayında. İstiyoruz ki yağlı güreşler 12 ay yapılsın. Koca Yusuf bundan 80 yıl önce Amerika'da güreş tutmuş. Japonlar sumo güreşini dünyaya tanıttı. Türkiye'de bile gelip müsabakalar yapıyor. Biz de yağlı güreşimizi tanıtacağız ve bunun merkezi de Balıkesir olacak. Güreş Federasyonu bu çalıştayları da Balıkesir'de başlatıyor. Türkiye'nin başpehlivanları Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okullu yarın Kurtdereli Spor Salonu'nda müsabakalar yapacak. Bu sporun 12 ay yapılmasının alt yapısının hazırlanması açısından önemli bu etkinlikler çerçevesinde Balıkesir'e 4 bin 122 metrekarelik bir er meydanı kazandırılacak. Bin 606 kişi kapasiteli bu tesis ile 12 ay yağlı güreşler yapılabilecek" dedi.
Yarın yapılacak güreşler ile ilgili olarak Kurtdereli Spor Salonu içinde ayrı bir platform hazırlanması dikkat çekti. - BALIKESİR
Yağlı Güreş Tarihinde Bir İlk Yaşanacak
Türk yağlı güreş tarihinde yarın bir ilk yaşanacak.
Türk yağlı güreş tarihinde yarın bir ilk yaşanacak. Balıkesir'de yağlı güreşin 12 aya yayılması için spor salonunda başpehlivanlar şehitler anısına güreş tutacak.