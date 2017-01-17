Hem eğlenerek hem de şehrin tüm stresini üzerinizden atarak unutulmaz bir deneyim için siz de İlhamevi Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan "Yağlı Boya Workshop Turkuaz Deniz" etkinliğindeki yerinizi ayırtın.



"Uzman hocamız eşliğinde 3 saat içerisinde yağlı boya tablolar yapıyoruz.



Elinize daha önce hiç fırça almamış olsanız bile 3 saat içinde yaratacağınız esere inanamayacaksınız.



Hem eğlenerek hem de şehrin tüm stresini üzerinizden atarak unutulmaz bir deneyim yaşayacaksınız. Yaptığınız eseri sevdiklerinize hediye edebilir ya da duvarınıza asarak evinize güzel bir enerji katabilirsiniz."