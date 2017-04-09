İçinizdeki sanatçıyı keşfetmek için Akademi Art–Mecidiyeköy'de gerçekleşecek yağlıboya atölyelerinde yerinizi alın.



"Sanatın ruhumuza kattığı renkleri sizlerle paylaşarak büyüyor, bu keyfi sizin de tatmanız için Akademi Art'a buyurun.



Samimi ve keyifli bir ortamda resim sanatına dair hiçbir deneyim sahibi olmanıza gerek kalmadan sizi bile şaşırtacak yağlı boya tablolar yapacaksınız. Siz yaratıcılığınızı güçlendirirken, uzman resim hocalarımız adım adım yönlendirerek size destek olacak. Gerekli tüm malzemeleri biz temin ediyoruz. Size hoş müzikler eşliğinde tuvale renk katarak rahatlamak kalıyor. Sanata dair konuşmak, eğlenmek ve kendi eserlerinizi evinizde/ofisinizde ya da hediye olarak sergilemeniz için Mecidiyeköy'deyiz.



Worksopa katılan kişi sayısının az olması durumunda yapacağınız yağlı boya tablonun ne olacağına siz karar verebilirsiniz. Biletini aldığınız yağlı boya tablo görseli ile sınırlı değilsiniz."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Akademi Art–Mecidiyeköy



Mekan Adresi : Mecidiyeköy Mah. Selahattin Pınar Cad. No.3 İnan Apt. D: 21



Başlangıç Saati : 09.04.2017 17: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 19: 30: 00



Kategori : Yağlı Boya Workshop Dalgalar



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır