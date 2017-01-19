Yağışların Zarar Verdiği Menfezler Onarılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Hacet Mahallesinde yoğun yağışlar nedeniyle zarar gören menfezde yenileme çalışması yaptı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kırkağaç'ın Hacet Mahallesinde yoğun yağışlar nedeniyle zarar gören menfezde yenileme çalışması yaptı. Çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman yerinde inceledi. Yapılan çalışma hakkında bilgiler aktaran Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Kırkağaç gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Hacet Mahallesinde yağmurdan dolayı zarar gören menfezde yenileme çalışması yapıldı. Ekipler, ivedilikle sorunu çözdü. - MANİSA