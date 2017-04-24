Yağışlar İçme Suyu Kaynaklarını Artırdı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynak sularında, kar yağışı ve yağmur dolayısıyla artış yaşandığını bildirdi.



Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bu yıl etkili olan kar yağışı ve yağmurun, içme suyu kaynaklarını olumlu etkilediğini söyledi.



Kentte bu yıl su sorunu yaşanmayacağını ifade eden Asya, şöyle konuştu:



"Su kaynaklarımız istenilen seviyenin üstünde. Su kaynaklarımız yüksek olduğundan vatandaşımıza su sıkıntısı yaşatmayacağız. Depoların dolmasıyla suları tahliye etmek zorunda kaldık. Ayrıca su şebekelerinin altyapısını ve su depolarını yeniden yapma noktasında çalışmalara başladık. Altyapıda yapacağımız yenilemeyle su sıkıntısını en aza indirmek için çalışacağız."