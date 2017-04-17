Yağışlar Çiftçiyi Sevindirdi

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Secaattin Uyur, bölgede etkili olan yağışların üreticiyi sevindirdiğini belirtti.





Ziraat Odası Başkanı Uyur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yağan yağmurların buğdaylara çok iyi geldiğini söyledi.





Özellikle büyüme döneminde olan buğdaylara bu yağışların fayda sağlayacağını ifade eden Oda Başkanı Uyur şöyle devam etti:





"Son aylarda havaların kurak gitmesi bizleri düşündürüyordu. Özellikle buğdayın en önemli gelişim sürecinde olduğumuz bugünlerde gelen yağış üreticiyi çok memnun etti. Tam zamanında gelen bir yağış oldu. İnşallah beklenen yağışlar olur üretici istediği verimi elde eder."