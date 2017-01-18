Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Uzman Tarım Danışmanı ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Muhasip Üyesi Lütfü Açar, yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü bildirdi.



Açar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir kuraklığın ardından yağmur ve kar yağışının yurdu etkisi altına aldığını belirtti.



Yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü aktaran Açar, şunları kaydetti:



"Bu yağışların özellikle hububat ekilişlerine olumlu etkisini ilerleyen günlerde göreceğiz. Ekim mevsimi başında kuraklıktan dolayı kanola olumsuz etkilenmiş, ilerleyen günlerde kısmen düşen yağışlar ile de hububat ekilişleri bölgemizde önerilen zaman dilimi içerisinde yapılabilmiştir. Kasım ve aralık aylarının kurak geçmesinin yanında mevsim normallerinin altında aşırı soğuk geçmesi de ekilişler üzerinde olumsuzlukların yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle kanola çıkışlarında olumsuzlukların yanında aşırı soğuklardan dolayı, çıkışlarında zarar gördüğü gözlenmiştir. Ayrıca karların erimesi ile hububat ekilişlerinde gelişmelerin olumlu olduğu arazi gözlemlerinden görülmektedir. Önümüzdeki günlerin gidişatı da dikkate alınarak ekim devresinde yapılan doğru uygulamalara bağlı olarak yapılacak uygulamalar ile arzu edilen üretimlerin alınması önemlidir."