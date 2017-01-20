Yağışlar, Beyşehir Gölü'ne Bereket Getirdi

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan ve Beyşehir kent merkezinin içme suyu ihtiyacını da karşılayan Beyşehir Gölü için son yağışlar umut oldu.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aralık ayından bu yana bölgede etkili olan kar yağışlarının yaz aylarında yaşanılan kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düşen Beyşehir Gölüne de bereket getirdiğini söyledi.



Özaltun, karların erimeye başlamasıyla birlikte göl sularının da yükselmeye başladığını belirtti.



Yağışlı döneme gelinceye kadar Beyşehir'de çiftçilerin yaşanılan kuraklık nedeniyle toplu olarak yağmur dualarına çıktığını hatırlatan Özaltun, şöyle konuştu:



"Yapılan duaların kabul olduğunu ve yurdun birçok bölümü gibi Beyşehir'in de beklenen yağışlara kavuştuğunu Beyşehir'de hem yağmur, hem de kar beklentisi içerisine giren çiftçinin son yağışlarla yüzü güldü. Haftalardır bölgemizde aralıklarla devam eden öylesine bir kar yağışı oldu ki, son yarım asrın en fazla yağışının olduğu bir dönemi yaşadığımız anlatılıyor, ifade ediliyor. Yağışlar dolayısıyla çok şükrediyoruz, çünkü yüzümüz güldü. Çiftçilerimiz bu yağışlarla inşallah tarım alanlarında bereketli bir mahsul sezonu yaşayacak. Aynı şekilde, kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalan ve su seviyesi gözle görülür şekilde azalan kıyılardaki suları çekilen Beyşehir Gölümüze son yağışlar da hayat verecek. Çünkü, Beyşehir Gölünü besleyecek kaynaklar da yağışlarla birlikte hareketlilik kazandı. Özellikle, Gembos sularını gölümüze takviye eden Gembos derivas tünelinin bulunduğu Derebucak bölgemizde de çok fazla kar yağış oldu."