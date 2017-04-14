Yağışla Birlikte Gölette Biriken Sular, Üzerinden Yol Geçen Seti İkiye Ayırdı

MARDİN'in Derik İlçesi'ne bağlı Bayır Köyü Yıldız Mezrası'nda sağanak yağış nedeniyle suni gölette biriken sular, üzerinden yol geçen seti ikiye ayırdı.

Derik İlçesi'ne 24 kilometre mesafede bulunan Bayır Köyü Yıldız Mezrası'nda 1976 yılından bu yana köylülerin arazileri için yaptığı suni gölette biriken sular, göletin etrafını çevreleyen ve üzerinden yol geçen seti ikiye ayrıldı.



25 haneden oluşan mezra sakinleri, sabah saatleri'nde gölet sularının üzerinden yol geçen seti ikiye ayırarak, sel sularının etrafa yayıldığını görünce, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Mardin AFAD ekipleri ile Devlet Su İşleri Diyarbakır 9'uncu Bölge ekipleri, göletten tarlalara yayılan sulak alanlarda inceleme yaptı. Mezra sakinlerinden Fuat Kabak, 3 bin dönümlük alanı gölette topladıkları su ile suladıklarını belirterek, "Bu gölet yıllardan beridir bölgemizde, bizim mezra başta olmak üzere Adak Köyü'ne bağlı Bahçeli Mezrası'nda bulunan 3 bin dönüm arazimizi suluyordu. Belediyenin yol tahliyesi için yaptıkları çalışmalardan çekilen set aşırı sağanağa dayanamayarak ikiye bölündü. Gölet suyumuz bizden uzakta boşa akmaktadır. Yetkililerden bir an evvel çözüm bulmalarını istiyoruz. Ekinlerimiz çok zarar gördü" dedi. - Mardin