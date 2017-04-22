Yağcılı Köyünde Şükür ve Yağmur Duası Yapıldı

Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde geleneksel şükür ve yağmur duası gerçekleşti.



Yağcılı köyünde düzenlenen etkinliğe, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Kadir Üstüntaş, Süloğlu Müftüsü Turgut Çavdar, Yağcılı Muhtarı Erdoğan Kahraman, Yağcılı İmanı Hasan Aydın, komşu köylerin imamları ve çevre köylerden gelen vatandaşlarla yaklaşık 3 bin kişi katıldı.



Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından şükür ve yağmur duası yapıldı. Vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram edildi.



Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği geleneksel olarak düzenlediklerini söyledi.



Bu etkinliklerde birlik ve beraberlik ruhunun da ön plana çıktığını belirten Kahraman, "Öncelikle Yağcılı köyü halkına verdikleri maddi ve manevi destekten teşekkür ediyorum. Komşu köylerimiz ve ilçelerimiz etkinliğimize yoğun ilgi gösterdi. İnşallah gelecek yıl da etkinliğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.