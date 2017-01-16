Yağan Kar Konya Ovası'na Bereket Getirdi

Geçen yıl ve daha önceki yıllarda özellikle iç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ciddi bir yağış açığı söz konusu olduğunu hatırlatan Gezgin, ''Yeraltı sularımızda büyük bir oranda çekilmeler mevcuttu. Örneğin 2016 yılının ekim ayından son yağışlar kar yağışları gelinceye kadar geçen yaklaşık 2,5 aylık sürede 16.6 mm'lik bir yağış mevcuttu. Bu yağışta tabii bir defada değil parçalı olarak çok az yağan bir yağmurdu.'' dedi.

BU YAĞAN KAR ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Yaşanan bu yağış azlığından dolayı sonbaharda ekim yapan çiftçilerin ekim yaptığı kuru tarım alanlarında ürün çıkışlar olmadığını belirten Gezgin, şunları söyledi:

''Ancak son gelen yağışlarla kar örtüsüyle şuandaki durum çok iyi gitmektedir. Çünkü ilk önce yaklaşık 40 cm kalınlığında kar yağışından sonra birkaç gün sıcaklık yükselmesiyle alttan eriyen kar sularının toprak içine nüfuz etmesiyle tohum etrafında yeterli su sağlandı. Sonra hem toprak sıcaklığı hem de kar örtüsünün sağladığı sıcaklıkla tohumlar çimlenmeye ve toprak yüzeyine çıkmaya başladılar. Şuanda da Konya ovasında ortalama 1 metre kalınlığındaki kar örtüsünün altında hububat gelişmesi devam etmektedir. Konya'da ortalama 1 metre civarındaki kar kalınlığından ne kadar suya karşılık geldiğiyle ilgili bilgilere bakarsak, genelde kar kalınlığının sıkışma durumuna göre % 10 ile % 30 arasında değişen oranlarda su karşılığı vardır. Bu yönüyle baktığınız zaman 1 metre karın 100 mm ile 330 mm arasında suya karşılık gelmekte ki, ben bunu ortalama olarak arada bir sulu sepken de yağdı ve karın sıkışmasını sağladı. Ortalama bir % 20 civarında aldığımız zaman yaklaşık olarak Konya'ya şuana kadar yağan karın karşılığı 200 mm yağışa bedel olarak kabul ediyorum.''

BU YIL BEREKETLİ BİR YIL OLACAK

Bu yılın bereketli olacağına da dikkat çeken Gezgin, ' 'Konya'nın uzun yıllar ortalaması olarak yıllık yağış miktarı 325 mm olduğuna göre bu kar yağışı Konya'nın uzun yıllar aldığı yağışın % 62'sine karşılamış durumdadır. Toros dağlarında ve yüksek yerlerde bu kar kalınlığının 3 metre civarında olduğu beyan edilmektedir. Bu durum su rezerve açısından çok iyidir. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında bu yağışlar devam ederse çok zor durumdan geçen ve batıdaki sözde dost ülkelere karşı adı konmamış bir savaş veren ülkemizin tarımı ve ekonomisi açısından bereketli bir yıl bol mahsullü bir yıl geçirmemiz sağlanacaktır.'' dedi.

ŞEHİR İÇİNDEKİ KARLARI DEĞERLENDİRME ZAMANI

Şehir içerisindeki karın iyi değerlendirilmesi gerektiğini de belirten Gezgin şöyle dedi:

''Ayrıca bu kar, neredeyse tamamen kuruma durumuna gelen veya su seviyesi minimum durumuna gelen baraj ve göletlerde çok ciddi bir doluluğa neden olacağına düşünüyoruz. Şunu ifade ediyoruz Belediyelerimizin yerleşim yerlerinden yaptığı temizleme çalışmalarında ki karların rastgele yerlere atılmaması gerektiğini bunları sulama amaçlı kullanılan baraj ve göletlere veya Hotamış gölüne götürmelerini öneriyorum.''