Yabancıya Vatandaşlığa Destek

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu; "Yabancıya vatandaşlık hakkı verilmesi konut piyasasını olumlu yönde etkileyecek. Döviz kurunda istikrarsızlık yaşadığımız bu dönemde böyle bir yasa çıkarılması çok yerinde bir karar" dedi.



Resmi Gazete'de yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan veya en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı satın alan üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı verilecek.



Konuyla ilgili konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu. "Türkiye'ye yatırım yapan yabancıya vatandaşlık hakkı verilmesi gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti. Türkiye'deki konut piyasasını olumlu yönde etkileyeceği şüphesiz. Özellikle döviz sorunu yaşadığımız bu dönemde böyle bir yasa çıkarılması çok iyi oldu. Özellikle Körfeze yapılan yabancı satış portföyünün kendilerine ait olduğunu belirten Ağaoğlu sözlerine; 2012 yılında yürürlüğe giren Mütekabiliyet yasasından sonra Türkiye'ye giren 5 milyar dolarlık yabancıya satışın 2 milyar dolarını biz gerçekleştirdik. Körfezdeki yatırımcılarımıza hukukçularımız bu gündemle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapmak için yoğun mesai harcıyor. Türk vatandaşlığı sahibi olmak için Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın almak veya en az 2 milyon dolar yatırım yapmak ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açmak gerekiyor. Bu seçeneklerden her hangi biri vatandaşlığı hak etmek için yeterli. Benim gördüğüm kadarıyla gayrimenkul satın almayı teşvik eden bir model ve doğrusu da bu" dedi.



Ali Ağaoğlu, "Türkiye'den başka benzer şekilde vatandaşlık ya da oturma izni veren ülkeler var. İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta gibi ülkeleri incelediğimizde en uygun şartların Türkiye'de sağlandığını görüyoruz. Birçoğu vatandaşlık yerine oturum hakkı ile yetiniyor. Bütün bu örneklerin incelenip en doğru kararın verildiğini görüyorum. Zamanlama açısından geç kalınmış olsa da son derece olumlu. Türkiye ekonomisi içinde müjde niteliği taşıyan bir karar olarak değerlendiriyorum. Mütekabiliyet yasası öncesi yabancılar ülkemize gezmek için gelirken şimdi burada yaşamaya ve yatırıma geliyorlar. Özellikle Körfez ülkelerinin Batı'daki İslamafobia nedeniyle Türkiye'de kendilerini rahat hissetmesi, ülkemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası, iklim avantajları, coğrafi konumu gibi faktörler Körfez yatırımcısının ilgisini çekiyor. 4 milyon Suriyeliye kapımızı açtık. Şimdi parası olana da kapımızı açmalıyız" dedi. - İSTANBUL