Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yabancıya Konut Satışı Devlet Politikası Haline Gelmeli"
Ara
BİST 90.952 %0,05
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,31 %0,89
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yabancıya Konut Satışı Devlet Politikası Haline Gelmeli"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Emlak Konut, TOKİ ya da Şehircilik ile Turizm bakanlıklarının dahil edilmesiyle oluşturulan bir fonla Türkiye'nin tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Yabancıya Konut Satışı Devlet Politikası Haline Gelmeli

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Emlak Konut, TOKİ ya da Şehircilik ile Turizm bakanlıklarının dahil edilmesiyle oluşturulan bir fonla Türkiye'nin tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, turizm sektör, turizm bakan, turizm müdür, Emlak Konut, Ziya Yılmaz, Politika, Turizmi, Türkiye, Toki