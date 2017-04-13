Yabancıya Konut Satışı Devlet Politikası Haline Gelmeli"
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Emlak Konut, TOKİ ya da Şehircilik ile Turizm bakanlıklarının dahil edilmesiyle oluşturulan bir fonla Türkiye'nin tanıtılması gerektiğini kaydetti.
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Emlak Konut, TOKİ ya da Şehircilik ile Turizm bakanlıklarının dahil edilmesiyle oluşturulan bir fonla Türkiye'nin tanıtılması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: Dunya.com
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