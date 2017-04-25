Yabancılar İstanbul'u Sevdi
İstanbul'un yabancılara konut satışında 2013 başında yüzde 16 olan payı geçtiğimiz ay yüzde 35'e yükselirken, ilk çeyrekte 884 konut satın alan Iraklılar toplam satışların yüzde 21'ini oluşturdu.
İstanbul'un yabancılara konut satışında 2013 başında yüzde 16 olan payı geçtiğimiz ay yüzde 35'e yükselirken, ilk çeyrekte 884 konut satın alan Iraklılar toplam satışların yüzde 21'ini oluşturdu.
Kaynak: Dunya.com
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