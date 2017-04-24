Yabancıdan Büyük Yatırım Bekleniyor

KDV ile tapu harçlarındaki indirimler ve Türkiye'de yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihracının önünün açılacak olması, yatırımcılara ciddi fırsatlar sunuyor.

Referandum belirsizliğinin sona ermesi ve yabancı yatırımcılara yapılan teşvikler sonucunda, Körfez ülkeleri yönünü Türkiye'ye döndü. Yabancılara vatandaşlık hakkı, KDV ve tapu harçlarında yapılan indirim uygulamalarının yanı sıra geçtiğimiz hafta yapılan Expo Turkey By Qatar fuarıyla birlikte, yatırımlarda artış bekleniyor.

Geçen Yıla Göre Artış Bekleniyor

Türkiye'de, yabancı yatırımcılar için ciddi fırsatlar olduğunu söyleyen A.Koç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve emlaksatan.com sitesinin kurucusu Abdurrahman Koç, "Yabancı finans aktörlerinin ülkemize gelmesinin teşviki için, KDV ve tapu harçlarında indirim yapıldı. Öte yandan, yurt dışındaki yatırımcıların, Türkiye'de yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önü açılacak. Tüm bu unsurları ele aldığımızda, bu yıl, yabancı yatırımcının geçen yıla göre önemli bir artış göstereceğini düşünüyoruz" dedi.

Türkiye ve Katar Arasındaki İşbirliği Artacak

Öte yandan Koç, "Geçtiğimiz hafta Katar'da düzenlenen ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı Expo Turkey By Qatar fuarıyla, iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını artırmak hedefleniyor. Fuarın, Türkiye ve Katar'ın Körfez'deki diğer ülkelerle yatırım ve işbirliği fırsatlarını da kuvvetlendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

