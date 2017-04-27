Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında "evet" kararının çıkmasının ardından yabancı yatırımların Türkiye'ye gelmeye başladığını belirtti.



Eroğlu, bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiği Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Burada konuşan Eroğlu, vatandaşa hizmet etmenin kendileri için çok büyük vazife olduğunu söyledi. Türkiye'nin referandumda "evet" dediğini anımsatan Eroğlu, "Milletimize teşekkür ediyoruz. Bu 'evet' ile yönetim sistemi değişti. Bununla ilgili uyum kanunları hazırlanıyor. 2019 yılına kadar uyum kanunları da hazırlanacak." dedi.



"Türkiye çok başlılıktan kurtulacak"



Eroğlu, Türkiye'nin artık yeni bir sistemle idare edileceğini ifade ederek şöyle konuştu:



"Türkiye çok başlılıktan kurtulacak. Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında kavga söz konusu olmayacak. Direksiyonda tek kişi olacak, onu da millet seçecek. Yani milletin karar verdiği, yürütmenin başında, hükümetin başında olacak. Meclis'i de halk seçecek. Dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı ayrı olacak. Üç erk demokrasiye uygun bir şekilde çalışacak. Bunu sağladık. Bunun meyvelerini göreceğiz. Türkiye'de yatırımlar çok hızlı bir şekilde yürüyecek ve çok hızlı kalkınacak. Buna yürekten inanıyorum. Çarklar şimdiden çok hızlı işlemeye başladı. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelmeye başladı."



"Güçlü Türkiye'nin ayak sesleri şimdiden duyulmaya başladı"



Türkiye'nin bahtının açık olduğunu anlatan Eroğlu, "Türkiye'nin yıldızı parlak. Türkiye parladıkça, özellikle Avrupa bundan endişe duyuyor. Endişe duymasına gerek yok. Güçlü Türkiye'nin ayak sesleri şimdiden duyulmaya başladı. Bu açıdan istikrara, Türkiye'nin geleceğine, yükselişine mührü vurduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz." dedi.



Eroğlu, referandumda "hayır" verenlerinde başlarının tacı olduğunu bildirdi.



Milletin kararına uyacaklarını aktaran Eroğlu, "Kardeşliğimizi daha da pekiştirerek, milli birlik ve beraberliğimizi arttırarak büyük hedeflere doğru kenetlendik." görüşünü kaydetti.



Eroğlu, daha sonra "Okullar hayat bulsun" projesi kapsamında Hocalar İmam Hatip Ortaokulunda fidan dikti.