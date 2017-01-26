Yabancı Yatırımcılar Geçen Hafta Tahvil Satıp, Hisse Aldı

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta Türkiye piyasalarında, devlet tahvili / bonosunda net satış, hisse senetlerinde de net alış yaptılar.



Merkez Bankası'nın verilerine göre, geçen hafta yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 156.5 milyon dolar azalırken, hisse portföyü 456.3 milyon dolar arttı.



Böylece geçen hafta sonu itibarıyla, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 24.18 milyar dolardan 24.42 milyar dolara, hisse senedi stoku da 34.04 milyar dolardan 35.63 milyar dolara yükseldi.

- İstanbul