Yabancı uyruklu veliler Türkçe öğreniyor



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde açılan kurslarda Türkçe öğrenen yerleşik yabancı öğrencilerin velileri, günlük hayatta karşılaştıkları iletişim güçlüğünü bu sayede kolayca aşabiliyor.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde ilçenin birçok devlet okulunda açılan Türkçe kurslarına ilgi gösteren öğrenci velileri kolay iletişim kurmaları ve toplumsal uyum sağlamaları amacıyla Türkçe konuşma, okuma ve yazma öğreniyor. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir yıl boyunca ortama 25 Türkçe kursu açılarak toplamda 128 saat eğitim verilen kurslarda yaklaşık bin 500 yerleşik yabancılar Türkçe öğreniyor.

"En iyi şekilde Türkçe'mizi öğretiyoruz"

Alanya'nın 34 farklı ülkeden bin 53 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü bir ilçe olduğunu aktaran Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, tüm dünya ülkelerinden öğrencilerin var olduğunu söyledi. Müdür Er," Özellikle Mahmutlar Mahallesi Iran, Irak, Suriye, Afganistan uyruklu vatandaşların yoğunluklu yaşadıkları bir bölge. Yabancı öğrencilerimizin velileri bizden Türkçe öğrenme noktasında bir talep bulundular. Bizde en iyi şekilde Türkçe'mizi öğretip onlarla daha iyi anlaşmak ve eğitimin içerisinde olmalarını sağlamak amaçlıyoruz. Bir yandan da öğrencilerimizi en iyi şekilde Türkçe'mizi öğretebilme noktasında velilerimizin de güzel bir şekilde Türkçeyi kullanmasını önemsedik" dedi.

"Türkçe öğrenmenin gayreti içerisindeler"

Yabancı velilerden Türkçe öğrenmek için talep geldiği belirten Er, yaşadıkları mahallenin en uygun okullunda bu eğitimi öğretmenler vasıtasıyla verdiklerini kaydetti. Er," Onları Alanya'nın merkezine yormuyoruz. Onların evlerine en yakın olan okullarda güzel Türkçe'mizi en güzel şekilde öğrete bilmek için bu kursları açtık. Şuan bu okulumuzdaki 5 kursta yaklaşık 130 yabancı uyruklu vatandaşımız Türkçe'mizi öğrenmenin gayreti içerisindeler ve güzel bir şekilde öğreniyorlar. İyi bir şekilde Türkçeyi öğrendikleri zaman hem okullarda hem de ilçemizde etkili iletişim noktasındaki bir takım olumsuzlukları aşıp sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Bir Türkçe'mizi kendilerine öğretmekten oldukça memnunuz" diye konuştu.

"Türkçe öğrendiğimiz için hepimiz çok mutluyuz"

Türkçe eğitimi alan Iran uyruklu Hooman Tehrani ve Mohammad Mahin Alamdari ise," Milli eğitim müdürlüğünün yapmış olduğu bu eğitimden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu sınıfları bize açtılar. Biz bu kursa geliyoruz ve Türkçe öğreniyoruz. Hepimiz çok mutluyuz" şeklinde konuştular.