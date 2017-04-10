Yabancı Üniversitelerin Faaliyetleri Zorlaştı
Cumhurbaşkanı Ader, tartışmalara neden olan yabancı üniversitelerin faaliyetini zorlaştıran yasayı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Ader, tartışmalara neden olan yabancı üniversitelerin faaliyetini zorlaştıran yasayı imzaladı.
Kaynak: Dunya.com
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