Yabancı Sendika Temsilcileri Mecliste

TBMM İdare Amiri, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, "Halk oylamasında 'evet' vereni de 'hayır' vereni de kucaklayarak, bu ülkeyi geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz." dedi.



Gündoğdu, TODAİE, Memur-Sen ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde Türkiye'ye gelen yabancı sendika temsilcileri heyetini kabul etti.



Gündoğdu, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en haraketli günlerinin birini 16 Nisan'da referandumda, diğer bir önemli bir günü de 15 Temmuz 2016'de yaşadığını kaydetti.



15 Temmuz'da, hem güzel din İslam'ı hem de güzel vatanı istismar eden hainlerin darbe kalkışmasının yaşandığını belirten Gündoğdu, "FETÖ, Türkiye'de de dünyada da dinimizi istismar eden münafık bir örgüttür." ifadesini kullandı.



FETÖ'nün, kendini Müslüman gibi tanıtarak yürüttüğü faaliyetlerin o gece deşifre olduğunu dile getiren Gündoğdu, "Biz Osmanlı torunu Türk milleti olarak Çanakkale'de 1915'te yedi düvele karşı destan yazmıştık. Hem FETÖ hem de uluslararası arenada ona destek verenler, Çanakkale destanının 1915'te kalacağını zannediyordu. Ancak o gece millet demokrasi destanı yazarak, darbeyi püskürmüştür." diye konuştu.



Batı'dan darbeyi kınayan bir bildiri duymadıklarını belirten Gündoğdu, "Batı'nın darbeyi kınamamasına değil, kendi değerlerine sahip çıkmamasına, onlar adına üzüldük." dedi.



15 Temmuz'un, parlamenter sistemle yaşanan sıkıntıları çok daha şiddetli bir şekilde hatırlattığını ve Türkiye'nin sistem değişikliğine gitme kararını verdiğini söyleyen Gündoğdu, "evet" ve "hayır" oranları üzerinden anlamsız bir tartışma başladığını kaydetti. Gündoğdu, "Bazı Batılı siyasetçilerin, devlet adamlarının Türkiye'yi hazmedemeyerek söylediği yalanlar umurumuzda değil. Biz halk oylamasında 'evet' vereni de 'hayır' vereni de kucaklayarak, bu ülkeyi geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.