Yabancı Sendika Temsilcileri Mecliste

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), hoşgörü ve birlikte yaşamak temennisiyle halkı kandırdığını ancak 15 Temmuz'da gerçek yüzlerini gösterdiğini ifade ederek, "15 Temmuz gecesi, yeni bir kahramanlık destanı yazdık." dedi.



Erbay Kücet, TODAİE, Memur-Sen ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde Türkiye'ye gelen yabancı sendika temsilcileri heyetini kabul etti.



Sendika geçmişi olduğunu belirten Kücet, "Sizlerle Genel Sekreter Yardımcısı olarak değil sizden birisi olarak görüşüyorum." diye konuştu.



Konuklarına, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi Meclise verdiği tahribatı göstereceklerini belirten Kücet, "Bunu gözlerinizle gördüğünüz zaman, konuşmamın ne kadar hafif kaldığını göreceksiniz." ifadesini kullandı.



Erbay Kücet, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türkiye ve Mecliste yaşananları anlattı. Kücet, şunları belirtti:



"O gece, kendi içimizden, asker kıyafeti giymiş teröristlerin uçaklarla ve bombalarla saldırısına uğradık. Maalesef bu teröristler, kendi inanç ve kültürel değerlerimizi yozlaştırarak bize yaklaştılar. Çıkış amaçları ve kandırmaları, hoşgörü ve birlikte yaşamak üzerineydi. Halkın bir kısmını bu şekilde kandırdılar ancak 15 Temmuz'da gerçek yüzlerini gösterdiler. Demokratik hayatı ortadan kaldırmak için Meclisi bombaladılar.



Türkiye'nin bütün siyasi partileri, birlik ve bütünlük içinde darbe girişimini püskürttüler. Cumhurbaşkanımız, Türk halkını sokağa davet etti ve Türk halkı büyük bir cesaretle yeniden destan yazdı. Destanlar kahramanlık hikayeleridir. 15 Temmuz gecesi, yeni bir kahramanlık destanı yazdık. İnşallah bizim yaşadıklarımızı sizler yaşamazsınız."