Yabancı Ressamlar Ürgüp'te Sergi Açtı

Ürgüp ilçesinde "7. Uluslararası Ressamlar Buluşması" kapsamında resim sergisi açıldı.



Bulgaristan, Romanya, Belarus ve Çek Cumhuriyeti'nden 10 sanatçının katıldığı etkinlikte ressamların Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalar, Ürgüp Sinema ve Kültür Merkezinde sergilendi.



Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Belediye Başkanı Fahri Yıldız serginin açılış kurdelesini konuk ressamlarla kesti.



Sergi, 21 Nisan'a kadar gezilebilecek.