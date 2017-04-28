Yabancı Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Koordinasyon Toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, "Avrupa devletleri 200-300 bin insanı kendi ülkelerine salt mülteci olarak almaya imtina ederken, biz ülkemize almanın ötesinde çocuklarımızla beraber aynı sınıfa bu çocukları alıyoruz, almak durumundayız." dedi.



Demirci, kentteki bir otelde düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Koordinasyon Toplantısı'nda, bu konudaki politikalarını belirlediklerini söyledi.



Türkiye'deki okullarda binlerce yabancı uyruklu öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü, yeni dönemde bu sayının daha da artmasının beklendiğini vurgulayan Demirci, şunları dile getirdi:



"Bizim açımızdan yönetilmesi zor ve riskli bir operasyon. Avrupa devletleri 200-300 bin insanı kendi ülkelerine salt mülteci olarak almaya imtina ederken, biz ülkemize almanın ötesinde çocuklarımızla beraber aynı sınıfa bu çocukları alıyoruz, almak durumundayız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız olduğu için. Fakat bunu yönetmeliyiz. Hem sistemimize dahil ettiğimiz çocuklar ve aileleri açısından hem de kendi çocuklarımız açısından bu işin gereksinimlerini gerçekleştirmediğimiz takdirde hem sosyolojik, hem siyasal, hem ekonomik, hem pedagojik anlamda büyük sorunlar yaşayabiliriz."



Vali Yardımcısı Kadir Okatan da Suriyeli çocukların eğitilmesinin ileride Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin de temelini oluşturacağını belirtti.



Dilin önemli bir araç olduğunu anlatan Okatan, "Aynı zamanda bu geçirdikleri süre içerisinde tüm çocukların temel eğitimden faydalanmaları, ister misafir statüsünde ya da geçici koruma statüsünde olsun, ister eğitim amacıyla gelmiş olsun çok önem arz ediyor." ifadesini kullandı.



Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, okul müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.