Yabancı Öğrencileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 17 Yaralı (2)

YARALILARIN DURUMU İYİ



Afyonkarahisar'da yaralanan 15'i yabancı öğrenci 17 kişinin tedavisi sürüyor. Yaralılardan üniversite öğrencisi Alman Cedric Hackert, kaza sırasında uyuduğunu söyledi. Gürültüyle uyandığını ve çok korktuğunu anlatan Hackert, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hazım Bozca ise hastanelerinde 10 yaralının tedavisinin devam ettiğini kaydetti. Dr. Bozca, "Bize gelen 10 yaralının gerekli tetkikleri yapılıp gözlem altına alındı. Hepsinin yatışı yapıldı. Hiç birisinin hayati tehlikesi yok" dedi.



Diğer 7 yaralının ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.



