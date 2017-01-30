Yabancı Öğrenciler Türkiye'yi Kendi Vatanı Sayıyor

CİHAN DEMİRCİ - Afrika kıtasındaki Moritanya, Gambiya ve Botsvana'dan Türkiye'ye gelen, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bursları sayesinde Trakya Üniversitesindeki (TÜ) eğitimlerine devam eden yabancı öğrenciler Türkiye'de bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.



TÜ Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Moritanyalı Emin Salem, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans öğrencisi Gambiyalı Muhammed Lenn ve Engelli Çalışmaları yüksek lisans öğrencisi Botsvanalı Galegatve Mossiva, kısa sürede alıştıkları ve yabancılık çekmedikleri Türkiye'ye minnettarlık duyuyor.



Emin Salem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moritanyalı olduğunu ancak ailesinin işi dolayısıyla Medine'de yaşadığını söyledi.



Eğitimi için dört yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten Salem, "Türkiye'de bulunmaktan çok memnunuz. Edirne'deki insanlarla çok güzel günler geçirdik. Onlardan çok güzel şeyler öğrendik. Aramızdaki tarihi bağ ve İslam kültürü benzerliği olduğu için yabancılık hissetmedik burada. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz burada olduğumuz için. Burada bize çok yardım ettiler, destek oldular." dedi.



Okulu bittikten sonra Moritanya'da çalışmak istediğini ifade eden Salem, şunları dile getirdi:



"Türkiye'de öğrendiklerimi ülkemde uygulamak, insanlara yardım etmek istiyorum. Bu nedenle tıp öğrencisi oldum. Ülkemin doktora ihtiyacı var, tıp konusunda gelişmeye ihtiyacı var. Biz burada öğrendiğimiz iyi şeyleri ülkemizde aktaracağız. Türkiye bizim için gerçekten iyi bir karardı. Hem eğitimi gelişmiş hemde kendimizi yakın hissettiğimiz bir ülke. Burada gurbette olduğumuzu hissetmiyoruz. Hepimiz Müslümanız ve yakınlık duyuyoruz, bir aile gibiyiz. Avrupa ve Amerika'da okuyanlar kültürlerinden uzak kalıyorlar ve bu onları çok etkiliyor. Biz Allah'a şükür Türkiye'deyiz."



Salem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerini ziyaret etmesini istediklerini, kendisini Moritanya'da görmekten görmekten mutluluk duyacaklarını da sözlerine ekledi.



-"Türkiye'de ayrımcılık ve ırkçılık görmüyoruz"



Gambiyalı Muhammed Lenn de Türkiye'yi kendi vatanları gibi gördüğünü söyledi.



Türk insanının sıcak kanlı ve misafirperver olduğunu dile getiren Lenn, "Türkiye'de ayrımcılık ve ırkçılık görmüyoruz. Bize yabancı bile demiyorlar, 'Misafirimizsiniz' diyorlar. Bunun için kendimizi çok iyi hissediyoruz. Hocalarımız ve sınıf arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz. Yöneticiler bize çok iyi davranıyorlar." diye konuştu.



Lenn, Türkiye'deki örf ve adetleri kısa sürede öğrendiklerini anlatarak, Müslüman oldukları için dini açıdan da yabancılık çekmediklerini söyledi.



Botsvanalı Galegatve Mossiva da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika kıtasındaki ülkeleri ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.



Türkiye'de kaliteli bir eğitim aldıklarını söyleyen Mossiva, "Aldığımız bu eğitimle ülkemizdeki insanlara yararlı olmak istiyoruz. Türkiye bize çok güzel şeyler öğretti. İnşallah mezun olduktan sonra ülkeme döneceğim ve engelli çocukların hayatını kolaylaştırmak için onlara yardımcı olacağım." sözlerine yer verdi.