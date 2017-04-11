Yabancı Öğrenciler Referanduma Olumlu Bakıyor

İslam Konferansı Gençlik Forumu (İKGF) tarafından Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilere yönelik yapılan ankete göre, öğrencilerin yüzde 90'ı referandum un Türkiye'ye olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor.



İKGF tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı programı kapsamında İstanbul'da düzenlenen 10 haftalık, "Akademik Eğitim ve Diplomatik Simülasyon Eğitimi" programı, 6 haftayı geride bıraktı.



Bu kapsamda geçen hafta, Türkiye'de eğitim ve öğretim hayatına devam eden yabancı öğrencilere yönelik, 16 Nisan'daki referandum la ilgili anket gerçekleştirildi.



Anket kapsamında öğrencilere, referandum un Türkiye'nin bölgesinde üstlenmiş olduğu role etkisi, seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ve referandum un İslam coğrafyası açısından muhtemel etkilerine yönelik sorular yöneltildi.



Anket sonuçlarına göre, uluslararası öğrencilerin yüzde 90'ının referandum u desteklediği sonucu ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'nin uluslararası arenada üstlenmiş olduğu rolü önemli derecede destekleyeceğini öngören yabancı öğrenciler, İslam dünyasının güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu ve referandum da çıkacak "evet" kararının, Türkiye'ye büyük bir ivme katacağı görüşünü taşıyor.



Özellikle seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin, diğer Müslüman ülkeler tarafından örnek alınması gerektiği görüşünü dile getiren öğrenciler, genç nüfusa önem veren Türkiye'nin İslam coğrafyasına bu konuda ilham vermesini umut ettiklerini dile getirdi.



Bölgede yoğunlaşan krizlerin, Türkiye olmadan aşılamayacağı konusunda hem fikir olan gençler, Türkiye'nin güçlenmesinin dünyanın her yerinde fayda sağlayacağını düşünüyor.



Anket katılımcılarından, İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü öğrencisi Bilal Makhlouta Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamını birleştirecek olan Türk hükümetinin daha güçlü ve daha hızlı icraatlar yapacağını belirtti.



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisi Rakib Bin Wali ise yeni sistemin dünya barışında Türkiye'nin daha güçlü bir rol oynamasına katkı sağlayacağını ifade etti.