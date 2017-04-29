Yabancı Öğrenciler, Kültürlerini Tanıtmak İçin Buluştu

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve bağlı derneklerin Erzurum'da düzenlediği "10'uncu Uluslararası Öğrenci Buluşması"nda, Türkiye'de yüksek öğrenim gören yabancı öğrenciler kültürlerini tanıttı.



Ülkeler arasında kardeşlik köprüleri kurulması amacıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin bu yılki teması "Rengimiz Türkiye, hazırız geleceğe" olarak belirlendi.



Açtıkları stantlarda ülkelerine özgü ürün, motif ve oyunları sergileyen öğrenciler, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Dünyanın dört bir yanından öğrenim görmek için Türkiye'ye gelen öğrenciler, hem kendi kültürlerini tanıtma, hem de başka kültürleri tanıma fırsatı buldu.



Özellikle Erzurum'a özgü "Baş bar" oyununu sahneleyen öğrenciler, büyük alkış topladı.



İlki 22 Nisan'da Gana ve Kosova'da gerçekleşen buluşmaların final program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak.



Etkinlikte konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ülkelerinden uzakta kente okumaya gelen öğrencilerin, barış ve huzur dünyasını kurmak için yeni bir anlayışı hayata geçirdiğini söyledi.



Azizoğlu, öğrencilerin birlik içinde kendi kültürlerini yaşadıklarını belirterek, "Dünyaya huzuru ve barışı getirmiş olan Türk milletinin doğudaki en büyük şehri Erzurum'a gelen öğrencilerimiz, kardeşleriyle bir araya gelmiştir. Onlarla hasbihal ederek hakim kılmak istediğimiz barış ve huzur dünyasını kurmak için yeni bir anlayış ve kavrayışı benimsemiştir." dedi.



Kardeşliğin meşalesini Erzurum'da yakmak istediklerini ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:



"Büyük Türk devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında vatan topraklarını korumak için Kut'ül Amare'de 15 bin İngiliz askerini esir ederek 101 sene önce zafer kazanmıştır. Ülkeyi bölmek için yapılan anlaşmalar ile bölgedeki doğal gaz ve petrol kaynaklarına el koymak isteyenler o gün başaramadılar. Bugün aynı oyunu devam ettirmek isteseler de unuttukları bir şey var. O gün bir ve beraber olan millet bugün daha fazla bir ve beraber. Osmanlı devletinin yerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti de bugün 100 kat daha güçlü ve kuvvetli bir bölge devleti oldu. Yanımızdaki kardeş ve Müslüman devletlerle bu bölgenin huzurunu ve güvenini birlikte koruyacağız ve bir daha bu bölgede ateş, gözyaşı ve barut olmayacak."



UDEF Erzurum Şube Başkanı Ergün Halis de 55 il ve 20 ülkede etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Amaçlarının kardeş coğrafyaları bir araya getirmek olduğunu dile getiren Halis, her kültüre ait renklerin Türkiye'nin kültürel zenginliğinde kendine yer bulmasına katkıda bulunmak istediklerini vurguladı.



Halis, dünyanın farklı yerlerinden şehre gelen öğrencilerin, Türkçe öğrendiklerini, birlik ve dayanışma içinde etkinliklerini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.