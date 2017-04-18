Yabancı öğrenciler dünyaya Türkçe öğretecek

OMÜ'nün "Türkçe Öğreticiliği" kursunu tamamlayan 82 yabancı öğrenciye sertifikaları verildi

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz:

"Dünyadaki Türkçe ihtiyacını karşılamak için bu projeyi yaptık"

OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı:

"En fazla misafir öğrenciyi ağırlayan üniversite olacağız"



SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Türkçe Öğreticiliği" kursunu başarıyla tamamlayan 82 uluslararası öğrenci dünyada başka yabancılara Türkçe dersi verecek.

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılan "Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Töreni" OMÜ Atatürk ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Törende 1 aylık kursun ardından Türkçe öğreticisi olmaya hak kazanan 82 uluslararası öğrenciye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

"Dünyadaki Türkçe ihtiyacını karşılamak için bu projeyi yaptık"

Dünya ülkelerinde gittikçe artan Türkçe ihtiyacına karşı böyle bir program düzenlediklerini vurgulayan OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz, "Yabancılara Türkçe öğretecek eğiticilerin eğitildiği bu programda başarılı olan 82 kursiyerin heyecanına birlikte ortak olacağız. OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 'Dünya Dili Türkçe' sloganı ile yola çıkmış yeni bir kurumdur. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Güney Afrika'dan Orta Asya Stepleri'ne kadar 50'den fazla ülkenin vatandaşlarını öğrenci olarak kabul eden merkezimiz hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Öğrencilerimiz modern dersliklerde derslerini almakta ve ülkelerine bu bilinçte dönmektedirler. Türkçeye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Gönül coğrafyamız diyebileceğimiz Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar, Afrika ülkelerinden Türkiye'ye ve Türkçemize karşı bir akın olduğunu görebilmekteyiz. Bu önemli talebin karşılanması için bu işlevi görmekteyiz. Dünyanın birçok yerinde, derneklerin ve kolejlerin açtığı yerlerde Türkçe öğretmenlerine ihtiyaç var. Ülkemizde 3 milyondan fazla da mülteci var. Bunlar Türkçe öğrenmek istiyorlar. Bu yabancı öğrencilerimizin Türkçe öğrenimi de aslında yine bizim yetiştireceğimiz Türkçe öğreticiliğinin bir çözümü olarak düşünmekteyiz. Bu kadar ihtiyaç olunan bir kurumda Türkiye'de yüksek öğrenimde maalesef bir lisans programı bile yok. Yabancılara Türkçe öğretildiği bir lisans programı yok. Belki bu ihtiyacı bir nebze olsun giderebilmek adına düzenlediğimiz bu sertifika programının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bugün mezun olan 82 adayımıza başarılar diliyorum" dedi.

"En fazla misafir öğrenciyi ağırlayan üniversite olacağız"

Türkiye'de en fazla yabancı öğrenciyi bünyesinde bulunduran üniversite olma yolunda hızlı yürüdüklerinin altını çizen OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, "Biz uluslararası öğrencilerimize asla 'yabancı' demiyoruz. Bu kelime yerine onlara 'misafir' diyoruz. Bizim örf, adet ve geleneklerimizde misafir, ev sahibinden daha değerlidir ve önemlidir. Bu öğrenci kardeşlerimiz aynı zamanda eğitim için hicret etmiş bireylerdir. Bu kardeşlerimize ülkemizde kaldıkları dönemde rehberlik etmek, rahatlarını sağlamak bizim en önemli vazifemiz. Misafir öğrencilerin sayısı noktasında Türkiye'de öğrenci sayımıza oranla ilk 5 içerisindeyiz. Türkiye ortalaması 2.80'lerde, biz 4.13'teyiz. Bizim ortalamamız çok iyi ama bu bize yetmez. Biz en fazla misafir öğrenciyi ağırlayan üniversite olacağız. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız iş, misafir öğrenciler için yeni bir fiziksel mekan oluşturduk. Daha sonra 120 yataklı, 2 bloklu sadece misafir öğrencilere tahsis edilebilecek bir yurt açtık. 4 yıldızlı otel konforunda oldu. Aynı zamanda Eğitim Fakültesi içerisinde bir 180 yataklı yurdu da erkek misafir öğrencilere tesis ettik. Bu öğrencilerin yetişmesinde ve Türkçe öğrenmesinde emeği geçen okutmanlar ve öğretim görevlileri de insanüstü bir gayret sarf ediyorlar. Çok değişik milletlerden, örflerinden ve dinlerden öğrenciler geliyor. Biz onların hepsine ev sahipliği yapmak durumundayız. 'Türkçe öğretmek sadece Türkçe öğretmek değildir.' Türkçe öğretirken kendi kültürümüzü ve değerlerimizi de öğretmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından uluslararası öğrenciler Türkçe şiir, şarkı ve halk oyunları gösterisinde bulundular.

Eğlenceli programların ardından sertifika almaya hak kazanan 82 öğrenciye sertifikaları verildi.