Yabancı Öğrenciler Bursa'da Köy Düğününe Katılıp Göbek Attı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri' kapsamında Selçukgazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen Köy Kınası etkinliği ile Türk kültüründeki bin yıllık kına eğlencesi günümüze taşındı.



Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören onlarca yabancı öğrenci de hayatlarında ilk defa kına gecesine katılarak göbek attı. Selçukgazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen köy kınası etkinliğinde gelin, arkadaşları tarafından mumlar eşliğinde düğün alayına getirildi. 7'den 70'e herkesin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte gelin ve arkadaşları çalan müzikler eşliğinde gece boyunca oynadı. Coşkunun tavan yaptığı ve herkesin gönlünce eğlendiği etkinlik, geline kına yakılması ile devam etti. Bakır tepsi içerisindeki gelin kınasının düğün alayına getirilmesi ile kına yakma töreni başladı. Geleneksel türküler eşliğinde gerçekleştirilen kına yakımı ile bin yıllık geleneği günümüze taşınırken birbirinden renkli görüntüler de yaşandı.



Kına yakma anında avuçlarını açmayan gelinin avuçlarına kayınvalidesi tarafından altın konuldu. Kayınvalidesinden altını aldıktan sonra avuçlarını açan gelinin kınası, arkadaşları tarafından yakıldı. Kınanın yakılmasının ardından, gelin arkadaşları tarafından havaya atılarak damat düğün alayına çağrıldı. Damadın gelmesiyle birlikte gelin ve damat karşılıklı oynarken, eğlenceye devam edildi. Kına gecesine katılan onlarca yabancı üniversite öğrencileri de ilk defa katıldıkları Türk kına gecesinde çok eğlendiklerini söyleyerek bol bol oynadıklarını söyledi. - BURSA