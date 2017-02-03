Yabancı Nikahlarında Artış Yaşanıyor

Yunusemre Belediyesi, dünyanın birçok ülkesinden gelen vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor. 2016 yılı içerisinde bin 527 çift ilçede hayatını birleştirirken; Yunusemre Belediyesi'ne başvuran yabancı uyruklu vatandaşlar arasında en fazla İran vatandaşının nikahı kıyıldı.



Yunusemre Belediyesi birçok vatandaşın yuva kurmasına vesile oluyor. 2016 yılı içerisinde bin 527 çiftin nikahını kıyan Yunusemre Belediyesi, 13 İran vatandaşının nikahını kıydı. İran'ı 4 nikah ile Almanya takip ederken; Rusya'dan 3, Suriye'den de 3 çift Yunusemre'de hayatını birleştirdi. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna Türkiye genelinden en fazla Ege Bölgesi'nden vatandaşlar müracaatta bulunurken onu Doğu Anadolu Bölgesi takip etti. İlçedeki evlenme yaşı ortalaması kadınlarda 26, erkeklerde ise 29 olarak gerçekleşti.



Evlenen çiftlere mutluluklar dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evlilik müessesi çok kutsal bir müessese. Evli eşler arasında önce sevgi, muhabbet, sonra saygı olmalıdır. Yunusemre Belediyesi olarak dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen insanlarımızın mutluluklarına ortak oluyoruz" dedi. - MANİSA