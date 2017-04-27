Yabancı Militanlar Işid'i Terk Ediyor

IŞİD'e savaşmak için katılan çok sayıda İngiliz ve Amerikalı sempatizanın terör örgütünü bırakarak Türkiye'ye ulaşmaya çalıştıkları iddia edildi



İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, son olarak en az iki İngiliz ve Amerikalı vatandaşın terör örgütünü terk ediyor ve yabancı militanlar örgütten ayrılarak toplu göçlere başlıyor.



Gazetenin özel haberinde geçtiğimiz haftalarda, Londra'nın Enfield ilçesinden Stefan Aristidou ve Amerika'nın Florida eyaletinden Kary Paul Kleman yine eşleri ile birlikte Türkiye sınırında polis tarafından durduruldu. İki sempatizanın da son iki yıldır IŞİD'in kontrolündeki bölgede bulunduğu gazeteye doğrulandı



Son haftalarda da onlarca yabancı savaşçı veya sempatizanın örgütü terk ettiği belirtilirken şu ana kadar kaç kişinin sınırdan geçerek Türkiye'ye ulaştığı ise bilinmiyor



Gazete, Türk kaynaklarına dayanarak Londra'nın Enfield ilçesinden IŞİD'e katılan 20 yaşlarındaki Aristidou'nun eşi ile birlikte Gaziantep'in Kilis ilçesinde yakalandığını aktardı Amerikalı Kleman'ın ise eşinin Suriye veya Irak'ta öldürüldüğü sanılıyor



İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise gazeteye İngiliz vatandaşı Stefan Aristidou'nun Türkiye-Suriye sınırında yakalanmasının ardından Türk yetkilileri ile iletişim içinde olduklarını iletti.



Diğer yandan gazete, Türkiye ve Avrupalı yetkililer 2013 yılından bu yana IŞİD'e katılan çok sayıda kişinin bağlı oldukları elçiliklere başvurarak ülkelerine geri dönme taleplerinde bulunduklarını aktardı



Batılı istihbarat birimleri örgütün dış operasyonlarında görev alan yabancı militanların çoğunlukla İngiltere, Fransa, Belçika ve Avustralya gibi ülkelerden katıldıklarını belirtti. Bunların arasında yer alan en az 250 militanın 2014 ile 2016 yılları arasında Avrupa'dan Türkiye'yi geçerek örgüte katıldıkları tahmin ediliyor



Gazeteye göre, 30 binden fazla yabancı militanın Suriye'ye geçerek IŞİD için savaştığı belirtilirken ABD hükümeti, bunlardan en az 25 binin öldürüldüğünü doğruladı. Yaklaşık 850 İngiliz miltanın IŞİD veya El- Nusra gibi örgütlere katıldığı ve Suriye lideri Esad kuvvetlerine karşı savaştığını belirtildi. Bunların 200'ünün çatışmalarda hayatını kaybettiği ve yarısına yakınının da İngiltere'ye döndüğü tahmin ediliyor. - Yağcı